- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 457
Gewinntrades:
1 107 (75.97%)
Verlusttrades:
350 (24.02%)
Bester Trade:
108.69 USD
Schlechtester Trade:
-46.62 USD
Bruttoprofit:
1 675.93 USD (176 162 pips)
Bruttoverlust:
-707.96 USD (156 633 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
154.91 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
65.97%
Max deposit load:
85.58%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.81
Long-Positionen:
683 (46.88%)
Short-Positionen:
774 (53.12%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-59.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.31%
Jahresprognose:
3.70%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.66 USD
Maximaler:
142.16 USD (5.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.35% (142.16 USD)
Kapital:
60.83% (294.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +108.69 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
