Signaux / MetaTrader 4 / NS eP v5 13272954
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 13272954

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 152%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 383
Bénéfice trades:
1 049 (75.84%)
Perte trades:
334 (24.15%)
Meilleure transaction:
108.69 USD
Pire transaction:
-46.62 USD
Bénéfice brut:
1 605.75 USD (168 809 pips)
Perte brute:
-686.78 USD (151 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (2.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.91 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
67.02%
Charge de dépôt maximale:
85.58%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.46
Longs trades:
650 (47.00%)
Courts trades:
733 (53.00%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
1.53 USD
Perte moyenne:
-2.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-59.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.29%
Prévision annuelle:
18.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.66 USD
Maximal:
142.16 USD (5.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.35% (142.16 USD)
Par fonds propres:
60.83% (294.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDmicro 1042
GBPUSDmicro 337
EURJPYmicro 3
GOLDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDmicro 866
GBPUSDmicro 49
EURJPYmicro 0
GOLDmicro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDmicro 635
GBPUSDmicro 17K
EURJPYmicro -223
GOLDmicro 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.69 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2.66 USD
Perte consécutive maximale: -59.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 14:35
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS eP v5 13272954
30 USD par mois
152%
0
0
USD
1.4K
USD
136
99%
1 383
75%
67%
2.33
0.66
USD
61%
1:500
Copier

