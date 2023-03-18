- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 457
盈利交易:
1 107 (75.97%)
亏损交易:
350 (24.02%)
最好交易:
108.69 USD
最差交易:
-46.62 USD
毛利:
1 675.93 USD (176 162 pips)
毛利亏损:
-707.96 USD (156 633 pips)
最大连续赢利:
23 (2.66 USD)
最大连续盈利:
154.91 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
65.97%
最大入金加载:
85.58%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.81
长期交易:
683 (46.88%)
短期交易:
774 (53.12%)
利润因子:
2.37
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-2.02 USD
最大连续失误:
6 (-59.25 USD)
最大连续亏损:
-133.08 USD (5)
每月增长:
0.31%
年度预测:
3.70%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.66 USD
最大值:
142.16 USD (5.86%)
相对跌幅:
结余:
12.35% (142.16 USD)
净值:
60.83% (294.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1116
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|915
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|2.9K
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.69 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2.66 USD
最大连续亏损: -59.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
161%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
149
99%
1 457
75%
66%
2.36
0.66
USD
USD
61%
1:500