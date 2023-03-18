- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 383
Profit Trade:
1 049 (75.84%)
Loss Trade:
334 (24.15%)
Best Trade:
108.69 USD
Worst Trade:
-46.62 USD
Profitto lordo:
1 605.75 USD (168 809 pips)
Perdita lorda:
-686.78 USD (151 534 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
67.02%
Massimo carico di deposito:
85.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
650 (47.00%)
Short Trade:
733 (53.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-2.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-59.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.08 USD (5)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
18.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.66 USD
Massimale:
142.16 USD (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.35% (142.16 USD)
Per equità:
60.83% (294.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1042
|GBPUSDmicro
|337
|EURJPYmicro
|3
|GOLDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDmicro
|866
|GBPUSDmicro
|49
|EURJPYmicro
|0
|GOLDmicro
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDmicro
|635
|GBPUSDmicro
|17K
|EURJPYmicro
|-223
|GOLDmicro
|336
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
152%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
136
99%
1 383
75%
67%
2.33
0.66
USD
USD
61%
1:500