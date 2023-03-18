SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS eP v5 13272954
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 13272954

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 152%
XMGlobal-Real 5
1:500
Trade:
1 383
Profit Trade:
1 049 (75.84%)
Loss Trade:
334 (24.15%)
Best Trade:
108.69 USD
Worst Trade:
-46.62 USD
Profitto lordo:
1 605.75 USD (168 809 pips)
Perdita lorda:
-686.78 USD (151 534 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.91 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
67.02%
Massimo carico di deposito:
85.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
650 (47.00%)
Short Trade:
733 (53.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-2.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-59.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.08 USD (5)
Crescita mensile:
1.27%
Previsione annuale:
18.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.66 USD
Massimale:
142.16 USD (5.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.35% (142.16 USD)
Per equità:
60.83% (294.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 1042
GBPUSDmicro 337
EURJPYmicro 3
GOLDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 866
GBPUSDmicro 49
EURJPYmicro 0
GOLDmicro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro 635
GBPUSDmicro 17K
EURJPYmicro -223
GOLDmicro 336
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.69 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.66 USD
Massima perdita consecutiva: -59.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Non ci sono recensioni
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 07:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 14:35
No swaps are charged
