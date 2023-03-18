SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
151 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 271%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
993
Negociações com lucro:
752 (75.73%)
Negociações com perda:
241 (24.27%)
Melhor negociação:
231.77 USD
Pior negociação:
-271.36 USD
Lucro bruto:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Perda bruta:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (22.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
659.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.86%
Depósito máximo carregado:
19.38%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
505 (50.86%)
Negociações curtas:
488 (49.14%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
4.33 USD
Perda média:
-6.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-107.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-430.31 USD (2)
Crescimento mensal:
2.90%
Previsão anual:
35.15%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75.83 USD
Máximo:
430.31 USD (17.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.18% (430.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.45% (538.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDmicro 955
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDmicro 1.3K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDmicro 21K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +231.77 USD
Pior negociação: -271 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.69 USD
Máxima perda consecutiva: -107.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 18:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 06:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
