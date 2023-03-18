- Crescimento
Negociações:
993
Negociações com lucro:
752 (75.73%)
Negociações com perda:
241 (24.27%)
Melhor negociação:
231.77 USD
Pior negociação:
-271.36 USD
Lucro bruto:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Perda bruta:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (22.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
659.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.86%
Depósito máximo carregado:
19.38%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
505 (50.86%)
Negociações curtas:
488 (49.14%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
4.33 USD
Perda média:
-6.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-107.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-430.31 USD (2)
Crescimento mensal:
2.90%
Previsão anual:
35.15%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75.83 USD
Máximo:
430.31 USD (17.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.18% (430.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.45% (538.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +231.77 USD
Pior negociação: -271 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +22.69 USD
Máxima perda consecutiva: -107.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
