- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
993
Transacciones Rentables:
752 (75.73%)
Transacciones Irrentables:
241 (24.27%)
Mejor transacción:
231.77 USD
Peor transacción:
-271.36 USD
Beneficio Bruto:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (22.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
659.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.86%
Carga máxima del depósito:
19.38%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
505 (50.86%)
Transacciones Cortas:
488 (49.14%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
4.33 USD
Pérdidas medias:
-6.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-107.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-430.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.90%
Pronóstico anual:
35.15%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.83 USD
Máxima:
430.31 USD (17.37%)
Reducción relativa:
De balance:
31.18% (430.31 USD)
De fondos:
55.45% (538.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +231.77 USD
Peor transacción: -271 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
271%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
151
95%
993
75%
98%
2.21
1.80
USD
USD
55%
1:500