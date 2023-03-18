SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
151 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 271%
XMGlobal-Real 5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
993
Transacciones Rentables:
752 (75.73%)
Transacciones Irrentables:
241 (24.27%)
Mejor transacción:
231.77 USD
Peor transacción:
-271.36 USD
Beneficio Bruto:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (22.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
659.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.86%
Carga máxima del depósito:
19.38%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
505 (50.86%)
Transacciones Cortas:
488 (49.14%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
4.33 USD
Pérdidas medias:
-6.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-107.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-430.31 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.90%
Pronóstico anual:
35.15%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.83 USD
Máxima:
430.31 USD (17.37%)
Reducción relativa:
De balance:
31.18% (430.31 USD)
De fondos:
55.45% (538.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDmicro 955
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDmicro 1.3K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDmicro 21K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +231.77 USD
Peor transacción: -271 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +22.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 18:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 06:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
