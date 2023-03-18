- 成長
トレード:
993
利益トレード:
752 (75.73%)
損失トレード:
241 (24.27%)
ベストトレード:
231.77 USD
最悪のトレード:
-271.36 USD
総利益:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
総損失:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
最大連続の勝ち:
19 (22.69 USD)
最大連続利益:
659.80 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.86%
最大入金額:
19.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
505 (50.86%)
短いトレード:
488 (49.14%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
4.33 USD
平均損失:
-6.12 USD
最大連続の負け:
5 (-107.36 USD)
最大連続損失:
-430.31 USD (2)
月間成長:
2.90%
年間予想:
35.15%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
75.83 USD
最大の:
430.31 USD (17.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.18% (430.31 USD)
エクイティによる:
55.45% (538.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +231.77 USD
最悪のトレード: -271 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.69 USD
最大連続損失: -107.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
レビューなし
