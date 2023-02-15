SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 128%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
975 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (18.75%)
En iyi işlem:
16.86 USD
En kötü işlem:
-9.86 USD
Brüt kâr:
505.00 USD (38 169 pips)
Brüt zarar:
-176.77 USD (9 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (46.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.10 USD (67)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
10.02%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
18.13
Alış işlemleri:
863 (71.92%)
Satış işlemleri:
337 (28.08%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-0.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.58 USD (2)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
23.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.10 USD (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (5.20 USD)
Varlığa göre:
14.71% (66.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 598
EURUSD 588
USDJPY 12
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 137
EURUSD 189
USDJPY 0
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 15K
EURUSD 15K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.86 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
136 daha fazla...
Tree Of Life EA


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tree Of Life Low Risk
Ayda 500 USD
128%
0
0
USD
690
USD
156
99%
1 200
81%
10%
2.85
0.27
USD
15%
1:500
Kopyala

