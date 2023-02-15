- Büyüme
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
975 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (18.75%)
En iyi işlem:
16.86 USD
En kötü işlem:
-9.86 USD
Brüt kâr:
505.00 USD (38 169 pips)
Brüt zarar:
-176.77 USD (9 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (46.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.10 USD (67)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
10.02%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
18.13
Alış işlemleri:
863 (71.92%)
Satış işlemleri:
337 (28.08%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-0.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.58 USD (2)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
23.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.10 USD (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (5.20 USD)
Varlığa göre:
14.71% (66.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|598
|EURUSD
|588
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|137
|EURUSD
|189
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|15K
|EURUSD
|15K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
