Signaux / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
156 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2022 128%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 200
Bénéfice trades:
975 (81.25%)
Perte trades:
225 (18.75%)
Meilleure transaction:
16.86 USD
Pire transaction:
-9.86 USD
Bénéfice brut:
505.00 USD (38 169 pips)
Perte brute:
-176.77 USD (9 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (46.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.10 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
10.02%
Charge de dépôt maximale:
8.84%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
18.13
Longs trades:
863 (71.92%)
Courts trades:
337 (28.08%)
Facteur de profit:
2.86
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
0.52 USD
Perte moyenne:
-0.79 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.58 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.90%
Prévision annuelle:
23.11%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.10 USD (6.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.69% (5.20 USD)
Par fonds propres:
14.71% (66.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 598
EURUSD 588
USDJPY 12
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 137
EURUSD 189
USDJPY 0
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 15K
EURUSD 15K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.86 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +46.10 USD
Perte consécutive maximale: -1.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
136 plus...
Tree Of Life EA


Aucun avis
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 02:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tree Of Life Low Risk
500 USD par mois
128%
0
0
USD
690
USD
156
99%
1 200
81%
10%
2.85
0.27
USD
15%
1:500
