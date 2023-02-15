シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
レビュー0件
信頼性
168週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 136%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 581
利益トレード:
1 269 (80.26%)
損失トレード:
312 (19.73%)
ベストトレード:
16.86 USD
最悪のトレード:
-9.86 USD
総利益:
549.37 USD (45 257 pips)
総損失:
-196.49 USD (11 556 pips)
最大連続の勝ち:
67 (46.10 USD)
最大連続利益:
46.10 USD (67)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
13.03%
最大入金額:
8.84%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
19.50
長いトレード:
1 149 (72.68%)
短いトレード:
432 (27.32%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
0.43 USD
平均損失:
-0.63 USD
最大連続の負け:
7 (-1.00 USD)
最大連続損失:
-10.58 USD (2)
月間成長:
0.65%
年間予想:
7.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.10 USD (6.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.69% (5.20 USD)
エクイティによる:
14.71% (66.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 825
USDCAD 742
USDJPY 12
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 204
USDCAD 147
USDJPY 0
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 18K
USDCAD 18K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.86 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.10 USD
最大連続損失: -1.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
136 より多く...
Tree Of Life EA


レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください