- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 581
利益トレード:
1 269 (80.26%)
損失トレード:
312 (19.73%)
ベストトレード:
16.86 USD
最悪のトレード:
-9.86 USD
総利益:
549.37 USD (45 257 pips)
総損失:
-196.49 USD (11 556 pips)
最大連続の勝ち:
67 (46.10 USD)
最大連続利益:
46.10 USD (67)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
13.03%
最大入金額:
8.84%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
19.50
長いトレード:
1 149 (72.68%)
短いトレード:
432 (27.32%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
0.22 USD
平均利益:
0.43 USD
平均損失:
-0.63 USD
最大連続の負け:
7 (-1.00 USD)
最大連続損失:
-10.58 USD (2)
月間成長:
0.65%
年間予想:
7.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.10 USD (6.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.69% (5.20 USD)
エクイティによる:
14.71% (66.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|USDCAD
|742
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|204
|USDCAD
|147
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|18K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.86 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +46.10 USD
最大連続損失: -1.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
136%
0
0
USD
USD
715
USD
USD
168
99%
1 581
80%
13%
2.79
0.22
USD
USD
15%
1:500