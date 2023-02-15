SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2022 128%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 200
Profit Trade:
975 (81.25%)
Loss Trade:
225 (18.75%)
Best Trade:
16.86 USD
Worst Trade:
-9.86 USD
Profitto lordo:
505.00 USD (38 169 pips)
Perdita lorda:
-176.77 USD (9 569 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (46.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.10 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
10.02%
Massimo carico di deposito:
8.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
18.13
Long Trade:
863 (71.92%)
Short Trade:
337 (28.08%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-0.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.58 USD (2)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
23.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.10 USD (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (5.20 USD)
Per equità:
14.71% (66.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 598
EURUSD 588
USDJPY 12
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 137
EURUSD 189
USDJPY 0
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 15K
EURUSD 15K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.86 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
136 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Tree Of Life EA


Non ci sono recensioni
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 02:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.09 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tree Of Life Low Risk
500USD al mese
128%
0
0
USD
690
USD
156
99%
1 200
81%
10%
2.85
0.27
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.