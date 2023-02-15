- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 200
Profit Trade:
975 (81.25%)
Loss Trade:
225 (18.75%)
Best Trade:
16.86 USD
Worst Trade:
-9.86 USD
Profitto lordo:
505.00 USD (38 169 pips)
Perdita lorda:
-176.77 USD (9 569 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (46.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.10 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
10.02%
Massimo carico di deposito:
8.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
18.13
Long Trade:
863 (71.92%)
Short Trade:
337 (28.08%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-0.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.58 USD (2)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
23.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.10 USD (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.69% (5.20 USD)
Per equità:
14.71% (66.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|598
|EURUSD
|588
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|137
|EURUSD
|189
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|15K
|EURUSD
|15K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.86 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
128%
0
0
USD
USD
690
USD
USD
156
99%
1 200
81%
10%
2.85
0.27
USD
USD
15%
1:500