리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

IronFXBM-Real10 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 Axi-US07-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 5 ICMarkets-Live15 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live26 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live15 0.22 × 9 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 25 FBS-Real-5 0.31 × 13 Tickmill-Live04 0.33 × 73 ICMarketsSC-Live19 0.37 × 438 ICMarketsSC-Live23 0.38 × 586 ICMarketsSC-Live12 0.41 × 631 ICMarketsSC-Live05 0.42 × 33 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live08 0.47 × 1193 ICMarketsSC-Live31 0.49 × 8970 ICMarketsSC-Live18 0.50 × 6 136 더...