- 자본
- 축소
트레이드:
1 583
이익 거래:
1 271 (80.29%)
손실 거래:
312 (19.71%)
최고의 거래:
16.86 USD
최악의 거래:
-9.86 USD
총 수익:
549.41 USD (45 275 pips)
총 손실:
-196.49 USD (11 556 pips)
연속 최대 이익:
67 (46.10 USD)
연속 최대 이익:
46.10 USD (67)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
13.03%
최대 입금량:
8.84%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
19.50
롱(주식매수):
1 151 (72.71%)
숏(주식차입매도):
432 (27.29%)
수익 요인:
2.80
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
0.43 USD
평균 손실:
-0.63 USD
연속 최대 손실:
7 (-1.00 USD)
연속 최대 손실:
-10.58 USD (2)
월별 성장률:
0.52%
연간 예측:
6.14%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.10 USD (6.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.69% (5.20 USD)
자본금별:
14.71% (66.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|827
|USDCAD
|742
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|204
|USDCAD
|147
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|18K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.86 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 67
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +46.10 USD
연속 최대 손실: -1.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
136%
0
0
USD
USD
715
USD
USD
171
99%
1 583
80%
13%
2.79
0.22
USD
USD
15%
1:500