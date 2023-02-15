SeñalesSecciones
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 comentarios
Fiabilidad
168 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 136%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 581
Transacciones Rentables:
1 269 (80.26%)
Transacciones Irrentables:
312 (19.73%)
Mejor transacción:
16.86 USD
Peor transacción:
-9.86 USD
Beneficio Bruto:
549.37 USD (45 257 pips)
Pérdidas Brutas:
-196.49 USD (11 556 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
67 (46.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.10 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
13.03%
Carga máxima del depósito:
8.84%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
19.50
Transacciones Largas:
1 149 (72.68%)
Transacciones Cortas:
432 (27.32%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
0.22 USD
Beneficio medio:
0.43 USD
Pérdidas medias:
-0.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.58 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.54%
Pronóstico anual:
7.17%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.10 USD (6.91%)
Reducción relativa:
De balance:
4.69% (5.20 USD)
De fondos:
14.71% (66.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 825
USDCAD 742
USDJPY 12
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 204
USDCAD 147
USDJPY 0
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 18K
USDCAD 18K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.86 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +46.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
otros 136...
Tree Of Life EA


No hay comentarios
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
