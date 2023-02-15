СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 отзывов
Надежность
168 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2022 136%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 581
Прибыльных трейдов:
1 269 (80.26%)
Убыточных трейдов:
312 (19.73%)
Лучший трейд:
16.86 USD
Худший трейд:
-9.86 USD
Общая прибыль:
549.37 USD (45 257 pips)
Общий убыток:
-196.49 USD (11 556 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (46.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.10 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
13.03%
Макс. загрузка депозита:
8.84%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
19.50
Длинных трейдов:
1 149 (72.68%)
Коротких трейдов:
432 (27.32%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
0.43 USD
Средний убыток:
-0.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.58 USD (2)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
7.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.10 USD (6.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (5.20 USD)
По эквити:
14.71% (66.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 825
USDCAD 742
USDJPY 12
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 204
USDCAD 147
USDJPY 0
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 18K
USDCAD 18K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.86 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.10 USD
Макс. убыток в серии: -1.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
еще 136...
Tree Of Life EA


Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tree Of Life Low Risk
100 USD в месяц
136%
0
0
USD
715
USD
168
99%
1 581
80%
13%
2.79
0.22
USD
15%
1:500
