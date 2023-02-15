- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 581
Прибыльных трейдов:
1 269 (80.26%)
Убыточных трейдов:
312 (19.73%)
Лучший трейд:
16.86 USD
Худший трейд:
-9.86 USD
Общая прибыль:
549.37 USD (45 257 pips)
Общий убыток:
-196.49 USD (11 556 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (46.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.10 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
13.03%
Макс. загрузка депозита:
8.84%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
19.50
Длинных трейдов:
1 149 (72.68%)
Коротких трейдов:
432 (27.32%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
0.43 USD
Средний убыток:
-0.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.58 USD (2)
Прирост в месяц:
0.58%
Годовой прогноз:
7.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.10 USD (6.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (5.20 USD)
По эквити:
14.71% (66.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|USDCAD
|742
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|204
|USDCAD
|147
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|18K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.86 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.10 USD
Макс. убыток в серии: -1.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
