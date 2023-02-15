- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 581
盈利交易:
1 269 (80.26%)
亏损交易:
312 (19.73%)
最好交易:
16.86 USD
最差交易:
-9.86 USD
毛利:
549.37 USD (45 257 pips)
毛利亏损:
-196.49 USD (11 556 pips)
最大连续赢利:
67 (46.10 USD)
最大连续盈利:
46.10 USD (67)
夏普比率:
0.15
交易活动:
13.03%
最大入金加载:
8.84%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
19.50
长期交易:
1 149 (72.68%)
短期交易:
432 (27.32%)
利润因子:
2.80
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
0.43 USD
平均损失:
-0.63 USD
最大连续失误:
7 (-1.00 USD)
最大连续亏损:
-10.58 USD (2)
每月增长:
0.56%
年度预测:
7.17%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.10 USD (6.91%)
相对跌幅:
结余:
4.69% (5.20 USD)
净值:
14.71% (66.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|USDCAD
|742
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|204
|USDCAD
|147
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|18K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.86 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +46.10 USD
最大连续亏损: -1.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
136%
0
0
USD
USD
715
USD
USD
168
99%
1 581
80%
13%
2.79
0.22
USD
USD
15%
1:500