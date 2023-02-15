SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tree Of Life Low Risk
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 comentários
Confiabilidade
168 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2022 136%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 581
Negociações com lucro:
1 269 (80.26%)
Negociações com perda:
312 (19.73%)
Melhor negociação:
16.86 USD
Pior negociação:
-9.86 USD
Lucro bruto:
549.37 USD (45 257 pips)
Perda bruta:
-196.49 USD (11 556 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (46.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.10 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
13.03%
Depósito máximo carregado:
8.84%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
19.50
Negociações longas:
1 149 (72.68%)
Negociações curtas:
432 (27.32%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
0.22 USD
Lucro médio:
0.43 USD
Perda média:
-0.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.58 USD (2)
Crescimento mensal:
0.53%
Previsão anual:
7.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.10 USD (6.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.69% (5.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.71% (66.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 825
USDCAD 742
USDJPY 12
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 204
USDCAD 147
USDJPY 0
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 18K
USDCAD 18K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.86 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
136 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Tree Of Life EA


Sem comentários
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tree Of Life Low Risk
100 USD por mês
136%
0
0
USD
715
USD
168
99%
1 581
80%
13%
2.79
0.22
USD
15%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.