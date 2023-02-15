- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 581
Negociações com lucro:
1 269 (80.26%)
Negociações com perda:
312 (19.73%)
Melhor negociação:
16.86 USD
Pior negociação:
-9.86 USD
Lucro bruto:
549.37 USD (45 257 pips)
Perda bruta:
-196.49 USD (11 556 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (46.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.10 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
13.03%
Depósito máximo carregado:
8.84%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
19.50
Negociações longas:
1 149 (72.68%)
Negociações curtas:
432 (27.32%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
0.22 USD
Lucro médio:
0.43 USD
Perda média:
-0.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.58 USD (2)
Crescimento mensal:
0.53%
Previsão anual:
7.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.10 USD (6.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.69% (5.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.71% (66.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|825
|USDCAD
|742
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|204
|USDCAD
|147
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|18K
|USDJPY
|224
|GBPUSD
|203
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.86 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +46.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 9
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
FBS-Real-5
|0.31 × 13
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 73
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 438
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 586
|
ICMarketsSC-Live12
|0.41 × 631
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 33
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1193
|
ICMarketsSC-Live31
|0.49 × 8970
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 6
