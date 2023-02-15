SignaleKategorien
Oeyvind Borgsoe

Tree Of Life Low Risk

Oeyvind Borgsoe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
168 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 136%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 581
Gewinntrades:
1 269 (80.26%)
Verlusttrades:
312 (19.73%)
Bester Trade:
16.86 USD
Schlechtester Trade:
-9.86 USD
Bruttoprofit:
549.37 USD (45 257 pips)
Bruttoverlust:
-196.49 USD (11 556 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (46.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.10 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
13.03%
Max deposit load:
8.84%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
19.50
Long-Positionen:
1 149 (72.68%)
Short-Positionen:
432 (27.32%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.58 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.65%
Jahresprognose:
7.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.10 USD (6.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.69% (5.20 USD)
Kapital:
14.71% (66.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 825
USDCAD 742
USDJPY 12
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 204
USDCAD 147
USDJPY 0
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 18K
USDCAD 18K
USDJPY 224
GBPUSD 203
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.86 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 9
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
FBS-Real-5
0.31 × 13
Tickmill-Live04
0.33 × 73
ICMarketsSC-Live19
0.37 × 438
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 586
ICMarketsSC-Live12
0.41 × 631
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1193
ICMarketsSC-Live31
0.49 × 8970
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
noch 136 ...
Tree Of Life EA


Keine Bewertungen
2025.12.24 19:32
2025.12.17 02:36
2025.12.16 18:30
2025.11.25 20:41
2025.11.25 18:31
2025.11.12 15:21
2025.11.12 10:30
2025.11.06 07:17
2025.11.05 15:27
2025.09.04 10:47
2025.09.03 12:40
2025.06.20 14:27
2025.06.19 14:39
2025.05.27 08:26
2025.05.26 19:04
2025.04.22 11:41
2025.04.22 09:47
2025.04.07 14:16
2025.04.03 16:45
2025.02.18 06:22
