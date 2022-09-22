- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
952
Kârla kapanan işlemler:
414 (43.48%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (56.51%)
En iyi işlem:
1 043.42 EUR
En kötü işlem:
-263.28 EUR
Brüt kâr:
11 966.52 EUR (313 367 pips)
Brüt zarar:
-10 302.00 EUR (306 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (209.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 043.42 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
35.74%
Maks. mevduat yükü:
101.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
513 (53.89%)
Satış işlemleri:
439 (46.11%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
28.90 EUR
Ortalama zarar:
-19.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-327.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-548.32 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.24%
Yıllık tahmin:
2.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 537.82 EUR
Maksimum:
3 235.34 EUR (119.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.33% (1 174.29 EUR)
Varlığa göre:
12.16% (249.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|GBPUSD
|204
|EURUSD
|131
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|166
|EURUSD
|66
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|4.6K
|EURUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 043.42 EUR
En kötü işlem: -263 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +209.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -327.39 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
33%
0
0
USD
USD
2.8K
EUR
EUR
157
99%
952
43%
36%
1.16
1.75
EUR
EUR
40%
1:200