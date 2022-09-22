SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 inceleme
Güvenilirlik
157 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 33%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
952
Kârla kapanan işlemler:
414 (43.48%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (56.51%)
En iyi işlem:
1 043.42 EUR
En kötü işlem:
-263.28 EUR
Brüt kâr:
11 966.52 EUR (313 367 pips)
Brüt zarar:
-10 302.00 EUR (306 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (209.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 043.42 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
35.74%
Maks. mevduat yükü:
101.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
513 (53.89%)
Satış işlemleri:
439 (46.11%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
28.90 EUR
Ortalama zarar:
-19.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-327.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-548.32 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.24%
Yıllık tahmin:
2.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 537.82 EUR
Maksimum:
3 235.34 EUR (119.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.33% (1 174.29 EUR)
Varlığa göre:
12.16% (249.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 294
GBPUSD 204
EURUSD 131
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 166
EURUSD 66
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 4.6K
EURUSD -3.7K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 043.42 EUR
En kötü işlem: -263 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +209.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -327.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 04:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.25 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.21 16:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GreenGo IG
Ayda 200 USD
33%
0
0
USD
2.8K
EUR
157
99%
952
43%
36%
1.16
1.75
EUR
40%
1:200
