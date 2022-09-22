SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 comentários
Confiabilidade
171 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2022 34%
IG-LIVE
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
991
Negociações com lucro:
444 (44.80%)
Negociações com perda:
547 (55.20%)
Melhor negociação:
1 043.42 EUR
Pior negociação:
-263.28 EUR
Lucro bruto:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Perda bruta:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (462.57 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 043.42 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
34.74%
Depósito máximo carregado:
101.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.51
Negociações longas:
536 (54.09%)
Negociações curtas:
455 (45.91%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.89 EUR
Lucro médio:
28.43 EUR
Perda média:
-19.65 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-327.39 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-548.32 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.44%
Previsão anual:
5.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 537.82 EUR
Máximo:
3 235.34 EUR (119.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.33% (1 174.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.16% (249.72 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 043.42 EUR
Pior negociação: -263 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +462.57 EUR
Máxima perda consecutiva: -327.39 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GreenGo IG
200 USD por mês
34%
0
0
USD
3K
EUR
171
99%
991
44%
35%
1.17
1.89
EUR
40%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.