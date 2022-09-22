- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
991
Negociações com lucro:
444 (44.80%)
Negociações com perda:
547 (55.20%)
Melhor negociação:
1 043.42 EUR
Pior negociação:
-263.28 EUR
Lucro bruto:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Perda bruta:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (462.57 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 043.42 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
34.74%
Depósito máximo carregado:
101.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.51
Negociações longas:
536 (54.09%)
Negociações curtas:
455 (45.91%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.89 EUR
Lucro médio:
28.43 EUR
Perda média:
-19.65 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-327.39 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-548.32 EUR (6)
Crescimento mensal:
0.44%
Previsão anual:
5.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 537.82 EUR
Máximo:
3 235.34 EUR (119.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.33% (1 174.29 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.16% (249.72 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 043.42 EUR
Pior negociação: -263 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +462.57 EUR
Máxima perda consecutiva: -327.39 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
