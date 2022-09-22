SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
171 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 34%
IG-LIVE
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
991
Gewinntrades:
444 (44.80%)
Verlusttrades:
547 (55.20%)
Bester Trade:
1 043.42 EUR
Schlechtester Trade:
-263.28 EUR
Bruttoprofit:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Bruttoverlust:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (462.57 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 043.42 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
34.74%
Max deposit load:
101.50%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.51
Long-Positionen:
536 (54.09%)
Short-Positionen:
455 (45.91%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.89 EUR
Durchschnittlicher Profit:
28.43 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-19.65 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-327.39 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-548.32 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
0.44%
Jahresprognose:
5.61%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 537.82 EUR
Maximaler:
3 235.34 EUR (119.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.33% (1 174.29 EUR)
Kapital:
12.16% (249.72 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 043.42 EUR
Schlechtester Trade: -263 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +462.57 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -327.39 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
noch 73 ...
