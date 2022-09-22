SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 recensioni
Affidabilità
157 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2022 33%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
952
Profit Trade:
414 (43.48%)
Loss Trade:
538 (56.51%)
Best Trade:
1 043.42 EUR
Worst Trade:
-263.28 EUR
Profitto lordo:
11 966.52 EUR (313 367 pips)
Perdita lorda:
-10 302.00 EUR (306 450 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (209.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 043.42 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
35.74%
Massimo carico di deposito:
101.50%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
513 (53.89%)
Short Trade:
439 (46.11%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.75 EUR
Profitto medio:
28.90 EUR
Perdita media:
-19.15 EUR
Massime perdite consecutive:
35 (-327.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-548.32 EUR (6)
Crescita mensile:
0.24%
Previsione annuale:
2.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 537.82 EUR
Massimale:
3 235.34 EUR (119.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.33% (1 174.29 EUR)
Per equità:
12.16% (249.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 294
GBPUSD 204
EURUSD 131
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 166
EURUSD 66
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 4.6K
EURUSD -3.7K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 043.42 EUR
Worst Trade: -263 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +209.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -327.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 11:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 13:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 04:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.25 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.21 16:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GreenGo IG
200USD al mese
33%
0
0
USD
2.8K
EUR
157
99%
952
43%
36%
1.16
1.75
EUR
40%
1:200
Copia

