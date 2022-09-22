시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 리뷰
안정성
171
0 / 0 USD
월별 200 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 34%
IG-LIVE
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
991
이익 거래:
444 (44.80%)
손실 거래:
547 (55.20%)
최고의 거래:
1 043.42 EUR
최악의 거래:
-263.28 EUR
총 수익:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
총 손실:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
연속 최대 이익:
19 (462.57 EUR)
연속 최대 이익:
1 043.42 EUR (1)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
33.74%
최대 입금량:
101.50%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.68
롱(주식매수):
536 (54.09%)
숏(주식차입매도):
455 (45.91%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.89 EUR
평균 이익:
28.43 EUR
평균 손실:
-19.65 EUR
연속 최대 손실:
35 (-327.39 EUR)
연속 최대 손실:
-548.32 EUR (6)
월별 성장률:
0.33%
연간 예측:
5.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 537.82 EUR
최대한의:
3 235.34 EUR (119.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.33% (1 174.29 EUR)
자본금별:
12.16% (249.72 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 043.42 EUR
최악의 거래: -263 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +462.57 EUR
연속 최대 손실: -327.39 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.