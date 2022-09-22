- 자본
- 축소
트레이드:
991
이익 거래:
444 (44.80%)
손실 거래:
547 (55.20%)
최고의 거래:
1 043.42 EUR
최악의 거래:
-263.28 EUR
총 수익:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
총 손실:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
연속 최대 이익:
19 (462.57 EUR)
연속 최대 이익:
1 043.42 EUR (1)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
33.74%
최대 입금량:
101.50%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.68
롱(주식매수):
536 (54.09%)
숏(주식차입매도):
455 (45.91%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.89 EUR
평균 이익:
28.43 EUR
평균 손실:
-19.65 EUR
연속 최대 손실:
35 (-327.39 EUR)
연속 최대 손실:
-548.32 EUR (6)
월별 성장률:
0.33%
연간 예측:
5.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 537.82 EUR
최대한의:
3 235.34 EUR (119.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.33% (1 174.29 EUR)
자본금별:
12.16% (249.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 043.42 EUR
최악의 거래: -263 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +462.57 EUR
연속 최대 손실: -327.39 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 200 USD
34%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
171
99%
991
44%
34%
1.17
1.89
EUR
EUR
40%
1:200