Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 avis
Fiabilité
157 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2022 33%
IG-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
952
Bénéfice trades:
414 (43.48%)
Perte trades:
538 (56.51%)
Meilleure transaction:
1 043.42 EUR
Pire transaction:
-263.28 EUR
Bénéfice brut:
11 966.52 EUR (313 367 pips)
Perte brute:
-10 302.00 EUR (306 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (209.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 043.42 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
35.74%
Charge de dépôt maximale:
101.50%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.64
Longs trades:
513 (53.89%)
Courts trades:
439 (46.11%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.75 EUR
Bénéfice moyen:
28.90 EUR
Perte moyenne:
-19.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
35 (-327.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-548.32 EUR (6)
Croissance mensuelle:
0.28%
Prévision annuelle:
2.15%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 537.82 EUR
Maximal:
3 235.34 EUR (119.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.33% (1 174.29 EUR)
Par fonds propres:
12.16% (249.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 294
GBPUSD 204
EURUSD 131
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 166
EURUSD 66
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 4.6K
EURUSD -3.7K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 043.42 EUR
Pire transaction: -263 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +209.93 EUR
Perte consécutive maximale: -327.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 plus...
