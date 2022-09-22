信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0条评论
可靠性
171
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2022 34%
IG-LIVE
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
991
盈利交易:
444 (44.80%)
亏损交易:
547 (55.20%)
最好交易:
1 043.42 EUR
最差交易:
-263.28 EUR
毛利:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
毛利亏损:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
最大连续赢利:
19 (462.57 EUR)
最大连续盈利:
1 043.42 EUR (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
34.74%
最大入金加载:
101.50%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.51
长期交易:
536 (54.09%)
短期交易:
455 (45.91%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.89 EUR
平均利润:
28.43 EUR
平均损失:
-19.65 EUR
最大连续失误:
35 (-327.39 EUR)
最大连续亏损:
-548.32 EUR (6)
每月增长:
0.44%
年度预测:
5.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 537.82 EUR
最大值:
3 235.34 EUR (119.94%)
相对跌幅:
结余:
40.33% (1 174.29 EUR)
净值:
12.16% (249.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 043.42 EUR
最差交易: -263 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +462.57 EUR
最大连续亏损: -327.39 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 更多...
没有评论
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
