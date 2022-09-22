- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
991
盈利交易:
444 (44.80%)
亏损交易:
547 (55.20%)
最好交易:
1 043.42 EUR
最差交易:
-263.28 EUR
毛利:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
毛利亏损:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
最大连续赢利:
19 (462.57 EUR)
最大连续盈利:
1 043.42 EUR (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
34.74%
最大入金加载:
101.50%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.51
长期交易:
536 (54.09%)
短期交易:
455 (45.91%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.89 EUR
平均利润:
28.43 EUR
平均损失:
-19.65 EUR
最大连续失误:
35 (-327.39 EUR)
最大连续亏损:
-548.32 EUR (6)
每月增长:
0.44%
年度预测:
5.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 537.82 EUR
最大值:
3 235.34 EUR (119.94%)
相对跌幅:
结余:
40.33% (1 174.29 EUR)
净值:
12.16% (249.72 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 043.42 EUR
最差交易: -263 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +462.57 EUR
最大连续亏损: -327.39 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
34%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
171
99%
991
44%
35%
1.17
1.89
EUR
EUR
40%
1:200