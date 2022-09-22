シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
レビュー0件
信頼性
171週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 34%
IG-LIVE
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
991
利益トレード:
444 (44.80%)
損失トレード:
547 (55.20%)
ベストトレード:
1 043.42 EUR
最悪のトレード:
-263.28 EUR
総利益:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
総損失:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
最大連続の勝ち:
19 (462.57 EUR)
最大連続利益:
1 043.42 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
34.74%
最大入金額:
101.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.51
長いトレード:
536 (54.09%)
短いトレード:
455 (45.91%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.89 EUR
平均利益:
28.43 EUR
平均損失:
-19.65 EUR
最大連続の負け:
35 (-327.39 EUR)
最大連続損失:
-548.32 EUR (6)
月間成長:
0.44%
年間予想:
5.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 537.82 EUR
最大の:
3 235.34 EUR (119.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.33% (1 174.29 EUR)
エクイティによる:
12.16% (249.72 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 043.42 EUR
最悪のトレード: -263 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +462.57 EUR
最大連続損失: -327.39 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
73 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください