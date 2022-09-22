- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
991
利益トレード:
444 (44.80%)
損失トレード:
547 (55.20%)
ベストトレード:
1 043.42 EUR
最悪のトレード:
-263.28 EUR
総利益:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
総損失:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
最大連続の勝ち:
19 (462.57 EUR)
最大連続利益:
1 043.42 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
34.74%
最大入金額:
101.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.51
長いトレード:
536 (54.09%)
短いトレード:
455 (45.91%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.89 EUR
平均利益:
28.43 EUR
平均損失:
-19.65 EUR
最大連続の負け:
35 (-327.39 EUR)
最大連続損失:
-548.32 EUR (6)
月間成長:
0.44%
年間予想:
5.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 537.82 EUR
最大の:
3 235.34 EUR (119.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.33% (1 174.29 EUR)
エクイティによる:
12.16% (249.72 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 043.42 EUR
最悪のトレード: -263 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +462.57 EUR
最大連続損失: -327.39 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
Alpari-Trade
|0.00 × 4
Exness-Real
|0.00 × 1
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
TitanFX-01
|0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
Monex-Server2
|0.00 × 37
FxBrew-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
Coinexx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
TitanFX-04
|0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
73 より多く...
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
34%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
171
99%
991
44%
35%
1.17
1.89
EUR
EUR
40%
1:200