SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GreenGo IG
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 comentarios
Fiabilidad
171 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2022 34%
IG-LIVE
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
991
Transacciones Rentables:
444 (44.80%)
Transacciones Irrentables:
547 (55.20%)
Mejor transacción:
1 043.42 EUR
Peor transacción:
-263.28 EUR
Beneficio Bruto:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (462.57 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 043.42 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
34.74%
Carga máxima del depósito:
101.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
8.51
Transacciones Largas:
536 (54.09%)
Transacciones Cortas:
455 (45.91%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.89 EUR
Beneficio medio:
28.43 EUR
Pérdidas medias:
-19.65 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-327.39 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-548.32 EUR (6)
Crecimiento al mes:
0.44%
Pronóstico anual:
5.61%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 537.82 EUR
Máxima:
3 235.34 EUR (119.94%)
Reducción relativa:
De balance:
40.33% (1 174.29 EUR)
De fondos:
12.16% (249.72 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 043.42 EUR
Peor transacción: -263 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +462.57 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -327.39 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
otros 73...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GreenGo IG
200 USD al mes
34%
0
0
USD
3K
EUR
171
99%
991
44%
35%
1.17
1.89
EUR
40%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.