Total de Trades:
991
Transacciones Rentables:
444 (44.80%)
Transacciones Irrentables:
547 (55.20%)
Mejor transacción:
1 043.42 EUR
Peor transacción:
-263.28 EUR
Beneficio Bruto:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (462.57 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 043.42 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
34.74%
Carga máxima del depósito:
101.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
8.51
Transacciones Largas:
536 (54.09%)
Transacciones Cortas:
455 (45.91%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.89 EUR
Beneficio medio:
28.43 EUR
Pérdidas medias:
-19.65 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-327.39 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-548.32 EUR (6)
Crecimiento al mes:
0.44%
Pronóstico anual:
5.61%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 537.82 EUR
Máxima:
3 235.34 EUR (119.94%)
Reducción relativa:
De balance:
40.33% (1 174.29 EUR)
De fondos:
12.16% (249.72 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 043.42 EUR
Peor transacción: -263 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +462.57 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -327.39 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
200 USD al mes
34%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
171
99%
991
44%
35%
1.17
1.89
EUR
EUR
40%
1:200