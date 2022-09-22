СигналыРазделы
Angelo Infussi

GreenGo IG

Angelo Infussi
0 отзывов
Надежность
171 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2022 34%
IG-LIVE
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
991
Прибыльных трейдов:
444 (44.80%)
Убыточных трейдов:
547 (55.20%)
Лучший трейд:
1 043.42 EUR
Худший трейд:
-263.28 EUR
Общая прибыль:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Общий убыток:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (462.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 043.42 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
34.74%
Макс. загрузка депозита:
101.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.51
Длинных трейдов:
536 (54.09%)
Коротких трейдов:
455 (45.91%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.89 EUR
Средняя прибыль:
28.43 EUR
Средний убыток:
-19.65 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-327.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-548.32 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 537.82 EUR
Максимальная:
3 235.34 EUR (119.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.33% (1 174.29 EUR)
По эквити:
12.16% (249.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 316
GBPUSD 212
EURUSD 140
NZDCAD 90
GBPJPY 60
CADJPY 48
AUDJPY 46
NZDJPY 34
AUDCAD 27
AUDNZD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD -5
EURUSD 231
NZDCAD -73
GBPJPY -127
CADJPY -21
AUDJPY 167
NZDJPY 187
AUDCAD -59
AUDNZD 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
GBPUSD 3.7K
EURUSD -2.8K
NZDCAD -5.5K
GBPJPY -5.2K
CADJPY 2.1K
AUDJPY 6.8K
NZDJPY 7.5K
AUDCAD -2.6K
AUDNZD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 043.42 EUR
Худший трейд: -263 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +462.57 EUR
Макс. убыток в серии: -327.39 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 55
Alpari-Trade
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 14
Pepperstone-Edge12
0.00 × 22
CryptoRocket-Real3
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 9
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 37
FxBrew-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 51
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.02 × 149
TitanFX-04
0.03 × 72
ForexTimeFXTM-ECN2
0.04 × 27
еще 73...
Нет отзывов
2025.11.06 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 22:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 20:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
