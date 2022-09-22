- Прирост
Всего трейдов:
991
Прибыльных трейдов:
444 (44.80%)
Убыточных трейдов:
547 (55.20%)
Лучший трейд:
1 043.42 EUR
Худший трейд:
-263.28 EUR
Общая прибыль:
12 622.40 EUR (320 524 pips)
Общий убыток:
-10 746.58 EUR (326 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (462.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 043.42 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
34.74%
Макс. загрузка депозита:
101.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.51
Длинных трейдов:
536 (54.09%)
Коротких трейдов:
455 (45.91%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.89 EUR
Средняя прибыль:
28.43 EUR
Средний убыток:
-19.65 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-327.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-548.32 EUR (6)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 537.82 EUR
Максимальная:
3 235.34 EUR (119.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.33% (1 174.29 EUR)
По эквити:
12.16% (249.72 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|212
|EURUSD
|140
|NZDCAD
|90
|GBPJPY
|60
|CADJPY
|48
|AUDJPY
|46
|NZDJPY
|34
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|18
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|231
|NZDCAD
|-73
|GBPJPY
|-127
|CADJPY
|-21
|AUDJPY
|167
|NZDJPY
|187
|AUDCAD
|-59
|AUDNZD
|21
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|GBPUSD
|3.7K
|EURUSD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.5K
|GBPJPY
|-5.2K
|CADJPY
|2.1K
|AUDJPY
|6.8K
|NZDJPY
|7.5K
|AUDCAD
|-2.6K
|AUDNZD
|1.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 043.42 EUR
Худший трейд: -263 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +462.57 EUR
Макс. убыток в серии: -327.39 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 55
|
Alpari-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 22
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 9
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 37
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 51
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 149
|
TitanFX-04
|0.03 × 72
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.04 × 27
