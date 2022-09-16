- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 012
Kârla kapanan işlemler:
2 409 (79.98%)
Zararla kapanan işlemler:
603 (20.02%)
En iyi işlem:
176.67 USD
En kötü işlem:
-40.37 USD
Brüt kâr:
4 844.80 USD (381 399 pips)
Brüt zarar:
-2 402.86 USD (327 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (35.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.13 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
24.96%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.73
Alış işlemleri:
1 500 (49.80%)
Satış işlemleri:
1 512 (50.20%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-145.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.97 USD (6)
Aylık büyüme:
5.02%
Yıllık tahmin:
60.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 USD
Maksimum:
145.97 USD (4.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (129.86 USD)
Varlığa göre:
64.46% (554.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1546
|AUDUSDmicro
|1466
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDmicro
|20K
|AUDUSDmicro
|34K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.67 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +35.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -145.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
455%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
170
100%
3 012
79%
97%
2.01
0.81
USD
USD
64%
1:500