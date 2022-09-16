- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 164
Negociações com lucro:
2 530 (79.96%)
Negociações com perda:
634 (20.04%)
Melhor negociação:
176.67 USD
Pior negociação:
-40.37 USD
Lucro bruto:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Perda bruta:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (35.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
217.13 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
97.70%
Depósito máximo carregado:
24.96%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
1 571 (49.65%)
Negociações curtas:
1 593 (50.35%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-3.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-145.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-145.97 USD (6)
Crescimento mensal:
2.64%
Previsão anual:
35.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.85 USD
Máximo:
145.97 USD (4.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.22% (129.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.46% (554.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +176.67 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +35.86 USD
Máxima perda consecutiva: -145.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
