- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 164
Gewinntrades:
2 530 (79.96%)
Verlusttrades:
634 (20.04%)
Bester Trade:
176.67 USD
Schlechtester Trade:
-40.37 USD
Bruttoprofit:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Bruttoverlust:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (35.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
217.13 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.70%
Max deposit load:
24.96%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
17.52
Long-Positionen:
1 571 (49.65%)
Short-Positionen:
1 593 (50.35%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-145.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.97 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Jahresprognose:
35.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.85 USD
Maximaler:
145.97 USD (4.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.22% (129.86 USD)
Kapital:
64.46% (554.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +176.67 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -145.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
448%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
182
100%
3 164
79%
98%
2.03
0.81
USD
USD
64%
1:500