SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 24155959
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 24155959

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
182 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 448%
XMGlobal-Real 23
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 164
Gewinntrades:
2 530 (79.96%)
Verlusttrades:
634 (20.04%)
Bester Trade:
176.67 USD
Schlechtester Trade:
-40.37 USD
Bruttoprofit:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Bruttoverlust:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (35.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
217.13 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
97.70%
Max deposit load:
24.96%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
17.52
Long-Positionen:
1 571 (49.65%)
Short-Positionen:
1 593 (50.35%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-145.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.97 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.64%
Jahresprognose:
35.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.85 USD
Maximaler:
145.97 USD (4.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.22% (129.86 USD)
Kapital:
64.46% (554.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDmicro 1626
AUDUSDmicro 1538
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 1K
AUDUSDmicro 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 24K
AUDUSDmicro 38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.67 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -145.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Keine Bewertungen
2025.12.30 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 19:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.30 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NS lazyPRO 24155959
30 USD pro Monat
448%
0
0
USD
1.1K
USD
182
100%
3 164
79%
98%
2.03
0.81
USD
64%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.