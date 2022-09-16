- 자본
- 축소
트레이드:
3 173
이익 거래:
2 537 (79.95%)
손실 거래:
636 (20.04%)
최고의 거래:
176.67 USD
최악의 거래:
-40.37 USD
총 수익:
5 035.44 USD (400 881 pips)
총 손실:
-2 473.29 USD (338 253 pips)
연속 최대 이익:
81 (35.86 USD)
연속 최대 이익:
217.13 USD (8)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.70%
최대 입금량:
24.96%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
17.55
롱(주식매수):
1 572 (49.54%)
숏(주식차입매도):
1 601 (50.46%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
1.98 USD
평균 손실:
-3.89 USD
연속 최대 손실:
6 (-145.97 USD)
연속 최대 손실:
-145.97 USD (6)
월별 성장률:
3.14%
연간 예측:
38.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.85 USD
최대한의:
145.97 USD (4.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.22% (129.86 USD)
자본금별:
64.46% (554.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1633
|AUDUSDmicro
|1540
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +176.67 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +35.86 USD
연속 최대 손실: -145.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
450%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
184
100%
3 173
79%
98%
2.03
0.81
USD
USD
64%
1:500