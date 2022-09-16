- 成长
交易:
3 164
盈利交易:
2 530 (79.96%)
亏损交易:
634 (20.04%)
最好交易:
176.67 USD
最差交易:
-40.37 USD
毛利:
5 028.31 USD (399 786 pips)
毛利亏损:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
最大连续赢利:
81 (35.86 USD)
最大连续盈利:
217.13 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.70%
最大入金加载:
24.96%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
17.52
长期交易:
1 571 (49.65%)
短期交易:
1 593 (50.35%)
利润因子:
2.03
预期回报:
0.81 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-3.90 USD
最大连续失误:
6 (-145.97 USD)
最大连续亏损:
-145.97 USD (6)
每月增长:
2.64%
年度预测:
35.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.85 USD
最大值:
145.97 USD (4.17%)
相对跌幅:
结余:
12.22% (129.86 USD)
净值:
64.46% (554.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.67 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +35.86 USD
最大连续亏损: -145.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
448%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
182
100%
3 164
79%
98%
2.03
0.81
USD
USD
64%
1:500