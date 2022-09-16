SeñalesSecciones
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 24155959

Wijanarko Putro Santoso
Fiabilidad
182 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 448%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 164
Transacciones Rentables:
2 530 (79.96%)
Transacciones Irrentables:
634 (20.04%)
Mejor transacción:
176.67 USD
Peor transacción:
-40.37 USD
Beneficio Bruto:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (35.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
217.13 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.70%
Carga máxima del depósito:
24.96%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
1 571 (49.65%)
Transacciones Cortas:
1 593 (50.35%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.99 USD
Pérdidas medias:
-3.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-145.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.97 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.64%
Pronóstico anual:
35.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.85 USD
Máxima:
145.97 USD (4.17%)
Reducción relativa:
De balance:
12.22% (129.86 USD)
De fondos:
64.46% (554.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDmicro 1626
AUDUSDmicro 1538
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +176.67 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +35.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -145.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 19:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.30 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
