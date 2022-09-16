- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 164
Transacciones Rentables:
2 530 (79.96%)
Transacciones Irrentables:
634 (20.04%)
Mejor transacción:
176.67 USD
Peor transacción:
-40.37 USD
Beneficio Bruto:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (35.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
217.13 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
97.70%
Carga máxima del depósito:
24.96%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
1 571 (49.65%)
Transacciones Cortas:
1 593 (50.35%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
1.99 USD
Pérdidas medias:
-3.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-145.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145.97 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.64%
Pronóstico anual:
35.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.85 USD
Máxima:
145.97 USD (4.17%)
Reducción relativa:
De balance:
12.22% (129.86 USD)
De fondos:
64.46% (554.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +176.67 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +35.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -145.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
448%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
182
100%
3 164
79%
98%
2.03
0.81
USD
USD
64%
1:500