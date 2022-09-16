- Прирост
Всего трейдов:
3 164
Прибыльных трейдов:
2 530 (79.96%)
Убыточных трейдов:
634 (20.04%)
Лучший трейд:
176.67 USD
Худший трейд:
-40.37 USD
Общая прибыль:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Общий убыток:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (35.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.13 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.70%
Макс. загрузка депозита:
24.96%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
1 571 (49.65%)
Коротких трейдов:
1 593 (50.35%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-145.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.97 USD (6)
Прирост в месяц:
2.64%
Годовой прогноз:
35.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.85 USD
Максимальная:
145.97 USD (4.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.22% (129.86 USD)
По эквити:
64.46% (554.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.67 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +35.86 USD
Макс. убыток в серии: -145.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
448%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
182
100%
3 164
79%
98%
2.03
0.81
USD
USD
64%
1:500