Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 24155959

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
182 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 448%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 164
Прибыльных трейдов:
2 530 (79.96%)
Убыточных трейдов:
634 (20.04%)
Лучший трейд:
176.67 USD
Худший трейд:
-40.37 USD
Общая прибыль:
5 028.31 USD (399 786 pips)
Общий убыток:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (35.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.13 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.70%
Макс. загрузка депозита:
24.96%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
1 571 (49.65%)
Коротких трейдов:
1 593 (50.35%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-145.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.97 USD (6)
Прирост в месяц:
2.64%
Годовой прогноз:
35.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.85 USD
Максимальная:
145.97 USD (4.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.22% (129.86 USD)
По эквити:
64.46% (554.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1626
AUDUSDmicro 1538
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 1K
AUDUSDmicro 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 24K
AUDUSDmicro 38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.67 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +35.86 USD
Макс. убыток в серии: -145.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Нет отзывов
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 04:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 19:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.10.30 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
