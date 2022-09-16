- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 002
Profit Trade:
2 401 (79.98%)
Loss Trade:
601 (20.02%)
Best Trade:
176.67 USD
Worst Trade:
-40.37 USD
Profitto lordo:
4 832.69 USD (380 253 pips)
Perdita lorda:
-2 398.62 USD (327 006 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (35.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.13 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
96.70%
Massimo carico di deposito:
24.96%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.68
Long Trade:
1 492 (49.70%)
Short Trade:
1 510 (50.30%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-3.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-145.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.97 USD (6)
Crescita mensile:
4.27%
Previsione annuale:
50.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 USD
Massimale:
145.97 USD (4.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.46% (129.86 USD)
Per equità:
64.46% (554.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1540
|AUDUSDmicro
|1462
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDmicro
|19K
|AUDUSDmicro
|34K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.67 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +35.86 USD
Massima perdita consecutiva: -145.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
451%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
170
100%
3 002
79%
97%
2.01
0.81
USD
USD
64%
1:500