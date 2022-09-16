- 成長
トレード:
3 164
利益トレード:
2 530 (79.96%)
損失トレード:
634 (20.04%)
ベストトレード:
176.67 USD
最悪のトレード:
-40.37 USD
総利益:
5 028.31 USD (399 786 pips)
総損失:
-2 471.47 USD (337 893 pips)
最大連続の勝ち:
81 (35.86 USD)
最大連続利益:
217.13 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
97.70%
最大入金額:
24.96%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
1 571 (49.65%)
短いトレード:
1 593 (50.35%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
0.81 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-3.90 USD
最大連続の負け:
6 (-145.97 USD)
最大連続損失:
-145.97 USD (6)
月間成長:
2.64%
年間予想:
35.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.85 USD
最大の:
145.97 USD (4.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.22% (129.86 USD)
エクイティによる:
64.46% (554.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1626
|AUDUSDmicro
|1538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDmicro
|1K
|AUDUSDmicro
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDmicro
|24K
|AUDUSDmicro
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
