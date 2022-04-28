- Büyüme
İşlemler:
1 746
Kârla kapanan işlemler:
1 340 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (23.25%)
En iyi işlem:
2 737.68 USD
En kötü işlem:
-3 337.47 USD
Brüt kâr:
245 673.51 USD (78 031 pips)
Brüt zarar:
-189 151.63 USD (52 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (4 164.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 401.02 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
5.27%
Maks. mevduat yükü:
13.20%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
929 (53.21%)
Satış işlemleri:
817 (46.79%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
32.37 USD
Ortalama kâr:
183.34 USD
Ortalama zarar:
-465.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 373.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 503.52 USD (2)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
702.88 USD
Maksimum:
10 502.14 USD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.36% (10 167.39 USD)
Varlığa göre:
8.90% (2 282.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|532
|EURUSD-ECN
|497
|USDJPY-ECN
|426
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD-ECN
|40K
|EURUSD-ECN
|12K
|USDJPY-ECN
|10K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|7.7K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +2 737.68 USD
En kötü işlem: -3 337 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 164.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 373.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
