Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
179 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 130%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 746
Kârla kapanan işlemler:
1 340 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
406 (23.25%)
En iyi işlem:
2 737.68 USD
En kötü işlem:
-3 337.47 USD
Brüt kâr:
245 673.51 USD (78 031 pips)
Brüt zarar:
-189 151.63 USD (52 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (4 164.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 401.02 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
5.27%
Maks. mevduat yükü:
13.20%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
929 (53.21%)
Satış işlemleri:
817 (46.79%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
32.37 USD
Ortalama kâr:
183.34 USD
Ortalama zarar:
-465.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 373.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 503.52 USD (2)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
702.88 USD
Maksimum:
10 502.14 USD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.36% (10 167.39 USD)
Varlığa göre:
8.90% (2 282.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD-ECN 532
EURUSD-ECN 497
USDJPY-ECN 426
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD-ECN 40K
EURUSD-ECN 12K
USDJPY-ECN 10K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 7.7K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 737.68 USD
En kötü işlem: -3 337 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 164.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 373.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

İnceleme yok
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
