SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
191 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 1 140%
VTMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 833
Gewinntrades:
1 406 (76.70%)
Verlusttrades:
427 (23.30%)
Bester Trade:
2 737.68 USD
Schlechtester Trade:
-3 447.93 USD
Bruttoprofit:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Bruttoverlust:
-221 329.30 USD (54 802 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (4 164.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 401.02 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
5.27%
Max deposit load:
13.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
5.43
Long-Positionen:
972 (53.03%)
Short-Positionen:
861 (46.97%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
31.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
197.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-518.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 373.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 594.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.04%
Jahresprognose:
-12.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
702.88 USD
Maximaler:
10 502.14 USD (15.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.36% (10 167.39 USD)
Kapital:
8.90% (2 282.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD-ECN 565
EURUSD-ECN 529
USDJPY-ECN 448
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 38K
EURUSD-ECN 9.5K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 737.68 USD
Schlechtester Trade: -3 448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 164.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 373.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

Keine Bewertungen
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Happy Breakout VT
999 USD pro Monat
1 140%
0
0
USD
62K
USD
191
100%
1 833
76%
5%
1.25
31.10
USD
36%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.