Trades insgesamt:
1 833
Gewinntrades:
1 406 (76.70%)
Verlusttrades:
427 (23.30%)
Bester Trade:
2 737.68 USD
Schlechtester Trade:
-3 447.93 USD
Bruttoprofit:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Bruttoverlust:
-221 329.30 USD (54 802 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (4 164.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 401.02 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
5.27%
Max deposit load:
13.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
5.43
Long-Positionen:
972 (53.03%)
Short-Positionen:
861 (46.97%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
31.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
197.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-518.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 373.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 594.15 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.04%
Jahresprognose:
-12.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
702.88 USD
Maximaler:
10 502.14 USD (15.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.36% (10 167.39 USD)
Kapital:
8.90% (2 282.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|565
|EURUSD-ECN
|529
|USDJPY-ECN
|448
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD-ECN
|38K
|EURUSD-ECN
|9.5K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +2 737.68 USD
Schlechtester Trade: -3 448 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 164.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 373.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
