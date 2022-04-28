SeñalesSecciones
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
Fiabilidad
191 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 1 207%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 832
Transacciones Rentables:
1 406 (76.74%)
Transacciones Irrentables:
426 (23.25%)
Mejor transacción:
2 737.68 USD
Peor transacción:
-3 447.93 USD
Beneficio Bruto:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Pérdidas Brutas:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (4 164.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 401.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
5.27%
Carga máxima del depósito:
13.20%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
972 (53.06%)
Transacciones Cortas:
860 (46.94%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
32.94 USD
Beneficio medio:
197.96 USD
Pérdidas medias:
-511.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 373.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 594.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.30%
Pronóstico anual:
52.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
702.88 USD
Máxima:
10 502.14 USD (15.99%)
Reducción relativa:
De balance:
36.36% (10 167.39 USD)
De fondos:
8.90% (2 282.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD-ECN 564
EURUSD-ECN 529
USDJPY-ECN 448
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD-ECN 42K
EURUSD-ECN 9.5K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 737.68 USD
Peor transacción: -3 448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 164.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 373.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
