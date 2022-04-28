- Incremento
Total de Trades:
1 832
Transacciones Rentables:
1 406 (76.74%)
Transacciones Irrentables:
426 (23.25%)
Mejor transacción:
2 737.68 USD
Peor transacción:
-3 447.93 USD
Beneficio Bruto:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Pérdidas Brutas:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (4 164.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 401.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
5.27%
Carga máxima del depósito:
13.20%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
972 (53.06%)
Transacciones Cortas:
860 (46.94%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
32.94 USD
Beneficio medio:
197.96 USD
Pérdidas medias:
-511.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 373.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 594.15 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.30%
Pronóstico anual:
52.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
702.88 USD
Máxima:
10 502.14 USD (15.99%)
Reducción relativa:
De balance:
36.36% (10 167.39 USD)
De fondos:
8.90% (2 282.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|564
|EURUSD-ECN
|529
|USDJPY-ECN
|448
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD-ECN
|42K
|EURUSD-ECN
|9.5K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +2 737.68 USD
Peor transacción: -3 448 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 164.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 373.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
