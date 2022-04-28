- Crescimento
Negociações:
1 832
Negociações com lucro:
1 406 (76.74%)
Negociações com perda:
426 (23.25%)
Melhor negociação:
2 737.68 USD
Pior negociação:
-3 447.93 USD
Lucro bruto:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Perda bruta:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (4 164.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 401.02 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
5.27%
Depósito máximo carregado:
13.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
972 (53.06%)
Negociações curtas:
860 (46.94%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
32.94 USD
Lucro médio:
197.96 USD
Perda média:
-511.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 373.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 594.15 USD (3)
Crescimento mensal:
4.30%
Previsão anual:
52.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
702.88 USD
Máximo:
10 502.14 USD (15.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.36% (10 167.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.90% (2 282.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|564
|EURUSD-ECN
|529
|USDJPY-ECN
|448
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD-ECN
|42K
|EURUSD-ECN
|9.5K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 737.68 USD
Pior negociação: -3 448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 164.26 USD
Máxima perda consecutiva: -4 373.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
