SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 comentários
Confiabilidade
191 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2022 1 207%
VTMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 832
Negociações com lucro:
1 406 (76.74%)
Negociações com perda:
426 (23.25%)
Melhor negociação:
2 737.68 USD
Pior negociação:
-3 447.93 USD
Lucro bruto:
278 328.20 USD (81 466 pips)
Perda bruta:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (4 164.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 401.02 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
5.27%
Depósito máximo carregado:
13.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
972 (53.06%)
Negociações curtas:
860 (46.94%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
32.94 USD
Lucro médio:
197.96 USD
Perda média:
-511.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 373.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 594.15 USD (3)
Crescimento mensal:
4.30%
Previsão anual:
52.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
702.88 USD
Máximo:
10 502.14 USD (15.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.36% (10 167.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.90% (2 282.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-ECN 564
EURUSD-ECN 529
USDJPY-ECN 448
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-ECN 42K
EURUSD-ECN 9.5K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 737.68 USD
Pior negociação: -3 448 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 164.26 USD
Máxima perda consecutiva: -4 373.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

Sem comentários
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA Happy Breakout VT
999 USD por mês
1 207%
0
0
USD
65K
USD
191
100%
1 832
76%
5%
1.27
32.94
USD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.