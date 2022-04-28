СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 отзывов
Надежность
190 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 1 204%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 830
Прибыльных трейдов:
1 405 (76.77%)
Убыточных трейдов:
425 (23.22%)
Лучший трейд:
2 737.68 USD
Худший трейд:
-3 447.93 USD
Общая прибыль:
278 163.36 USD (81 448 pips)
Общий убыток:
-217 975.51 USD (54 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (4 164.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 401.02 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.27%
Макс. загрузка депозита:
13.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
971 (53.06%)
Коротких трейдов:
859 (46.94%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
32.89 USD
Средняя прибыль:
197.98 USD
Средний убыток:
-512.88 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 373.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 594.15 USD (3)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
702.88 USD
Максимальная:
10 502.14 USD (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.36% (10 167.39 USD)
По эквити:
8.90% (2 282.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-ECN 564
EURUSD-ECN 528
USDJPY-ECN 447
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-ECN 42K
EURUSD-ECN 9.3K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 737.68 USD
Худший трейд: -3 448 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 164.26 USD
Макс. убыток в серии: -4 373.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

Нет отзывов
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
