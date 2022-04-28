- Прирост
Всего трейдов:
1 830
Прибыльных трейдов:
1 405 (76.77%)
Убыточных трейдов:
425 (23.22%)
Лучший трейд:
2 737.68 USD
Худший трейд:
-3 447.93 USD
Общая прибыль:
278 163.36 USD (81 448 pips)
Общий убыток:
-217 975.51 USD (54 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (4 164.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 401.02 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
5.27%
Макс. загрузка депозита:
13.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
5.73
Длинных трейдов:
971 (53.06%)
Коротких трейдов:
859 (46.94%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
32.89 USD
Средняя прибыль:
197.98 USD
Средний убыток:
-512.88 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 373.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 594.15 USD (3)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
702.88 USD
Максимальная:
10 502.14 USD (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.36% (10 167.39 USD)
По эквити:
8.90% (2 282.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|564
|EURUSD-ECN
|528
|USDJPY-ECN
|447
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-ECN
|42K
|EURUSD-ECN
|9.3K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +2 737.68 USD
Худший трейд: -3 448 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 164.26 USD
Макс. убыток в серии: -4 373.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
Нет отзывов
