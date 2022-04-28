- 자본
트레이드:
1 843
이익 거래:
1 413 (76.66%)
손실 거래:
430 (23.33%)
최고의 거래:
2 737.68 USD
최악의 거래:
-3 447.93 USD
총 수익:
280 761.08 USD (81 738 pips)
총 손실:
-226 559.24 USD (55 328 pips)
연속 최대 이익:
22 (4 164.26 USD)
연속 최대 이익:
9 401.02 USD (14)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
5.27%
최대 입금량:
13.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
5.16
롱(주식매수):
977 (53.01%)
숏(주식차입매도):
866 (46.99%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
29.41 USD
평균 이익:
198.70 USD
평균 손실:
-526.88 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 373.87 USD)
연속 최대 손실:
-6 594.15 USD (3)
월별 성장률:
-9.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
702.88 USD
최대한의:
10 502.14 USD (15.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.36% (10 167.39 USD)
자본금별:
8.90% (2 282.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|569
|EURUSD-ECN
|531
|USDJPY-ECN
|452
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD-ECN
|37K
|EURUSD-ECN
|9.7K
|USDJPY-ECN
|13K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.3K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 737.68 USD
최악의 거래: -3 448 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 164.26 USD
연속 최대 손실: -4 373.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
