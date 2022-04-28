시그널섹션
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 리뷰
안정성
192
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 1 084%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 843
이익 거래:
1 413 (76.66%)
손실 거래:
430 (23.33%)
최고의 거래:
2 737.68 USD
최악의 거래:
-3 447.93 USD
총 수익:
280 761.08 USD (81 738 pips)
총 손실:
-226 559.24 USD (55 328 pips)
연속 최대 이익:
22 (4 164.26 USD)
연속 최대 이익:
9 401.02 USD (14)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
5.27%
최대 입금량:
13.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
5.16
롱(주식매수):
977 (53.01%)
숏(주식차입매도):
866 (46.99%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
29.41 USD
평균 이익:
198.70 USD
평균 손실:
-526.88 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 373.87 USD)
연속 최대 손실:
-6 594.15 USD (3)
월별 성장률:
-9.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
702.88 USD
최대한의:
10 502.14 USD (15.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.36% (10 167.39 USD)
자본금별:
8.90% (2 282.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD-ECN 569
EURUSD-ECN 531
USDJPY-ECN 452
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD-ECN 37K
EURUSD-ECN 9.7K
USDJPY-ECN 13K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.3K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 737.68 USD
최악의 거래: -3 448 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 164.26 USD
연속 최대 손실: -4 373.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

리뷰 없음
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
