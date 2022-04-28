信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
可靠性
190
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2022 1 204%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 830
盈利交易:
1 405 (76.77%)
亏损交易:
425 (23.22%)
最好交易:
2 737.68 USD
最差交易:
-3 447.93 USD
毛利:
278 163.36 USD (81 448 pips)
毛利亏损:
-217 975.51 USD (54 534 pips)
最大连续赢利:
22 (4 164.26 USD)
最大连续盈利:
9 401.02 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
5.27%
最大入金加载:
13.20%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
5.73
长期交易:
971 (53.06%)
短期交易:
859 (46.94%)
利润因子:
1.28
预期回报:
32.89 USD
平均利润:
197.98 USD
平均损失:
-512.88 USD
最大连续失误:
5 (-4 373.87 USD)
最大连续亏损:
-6 594.15 USD (3)
每月增长:
4.37%
年度预测:
53.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
702.88 USD
最大值:
10 502.14 USD (15.99%)
相对跌幅:
结余:
36.36% (10 167.39 USD)
净值:
8.90% (2 282.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-ECN 564
EURUSD-ECN 528
USDJPY-ECN 447
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-ECN 42K
EURUSD-ECN 9.3K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 737.68 USD
最差交易: -3 448 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 164.26 USD
最大连续亏损: -4 373.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
