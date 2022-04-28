- 成长
交易:
1 830
盈利交易:
1 405 (76.77%)
亏损交易:
425 (23.22%)
最好交易:
2 737.68 USD
最差交易:
-3 447.93 USD
毛利:
278 163.36 USD (81 448 pips)
毛利亏损:
-217 975.51 USD (54 534 pips)
最大连续赢利:
22 (4 164.26 USD)
最大连续盈利:
9 401.02 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
5.27%
最大入金加载:
13.20%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
5.73
长期交易:
971 (53.06%)
短期交易:
859 (46.94%)
利润因子:
1.28
预期回报:
32.89 USD
平均利润:
197.98 USD
平均损失:
-512.88 USD
最大连续失误:
5 (-4 373.87 USD)
最大连续亏损:
-6 594.15 USD (3)
每月增长:
4.37%
年度预测:
53.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
702.88 USD
最大值:
10 502.14 USD (15.99%)
相对跌幅:
结余:
36.36% (10 167.39 USD)
净值:
8.90% (2 282.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|564
|EURUSD-ECN
|528
|USDJPY-ECN
|447
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD-ECN
|42K
|EURUSD-ECN
|9.3K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 737.68 USD
最差交易: -3 448 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 164.26 USD
最大连续亏损: -4 373.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
1 204%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
190
100%
1 830
76%
5%
1.27
32.89
USD
USD
36%
1:500