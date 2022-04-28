- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 743
Profit Trade:
1 339 (76.82%)
Loss Trade:
404 (23.18%)
Best Trade:
2 737.68 USD
Worst Trade:
-3 337.47 USD
Profitto lordo:
245 387.43 USD (78 002 pips)
Perdita lorda:
-185 825.71 USD (51 911 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (4 164.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 401.02 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
5.27%
Massimo carico di deposito:
13.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
927 (53.18%)
Short Trade:
816 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
34.17 USD
Profitto medio:
183.26 USD
Perdita media:
-459.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 373.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 503.52 USD (2)
Crescita mensile:
7.97%
Previsione annuale:
98.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
702.88 USD
Massimale:
10 502.14 USD (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.36% (10 167.39 USD)
Per equità:
8.90% (2 282.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|532
|EURUSD-ECN
|495
|USDJPY-ECN
|425
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD-ECN
|40K
|EURUSD-ECN
|15K
|USDJPY-ECN
|10K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.8K
|USDJPY-ECN
|7.7K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 737.68 USD
Worst Trade: -3 337 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 164.26 USD
Massima perdita consecutiva: -4 373.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1 191%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
178
100%
1 743
76%
5%
1.32
34.17
USD
USD
36%
1:500