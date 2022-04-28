シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
レビュー0件
信頼性
191週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 1 207%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 832
利益トレード:
1 406 (76.74%)
損失トレード:
426 (23.25%)
ベストトレード:
2 737.68 USD
最悪のトレード:
-3 447.93 USD
総利益:
278 328.20 USD (81 466 pips)
総損失:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
最大連続の勝ち:
22 (4 164.26 USD)
最大連続利益:
9 401.02 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
5.27%
最大入金額:
13.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
972 (53.06%)
短いトレード:
860 (46.94%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
32.94 USD
平均利益:
197.96 USD
平均損失:
-511.71 USD
最大連続の負け:
5 (-4 373.87 USD)
最大連続損失:
-6 594.15 USD (3)
月間成長:
4.30%
年間予想:
52.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
702.88 USD
最大の:
10 502.14 USD (15.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.36% (10 167.39 USD)
エクイティによる:
8.90% (2 282.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD-ECN 564
EURUSD-ECN 529
USDJPY-ECN 448
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD-ECN 42K
EURUSD-ECN 9.5K
USDJPY-ECN 14K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.6K
USDJPY-ECN 8.5K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 737.68 USD
最悪のトレード: -3 448 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 164.26 USD
最大連続損失: -4 373.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

レビューなし
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
