トレード:
1 832
利益トレード:
1 406 (76.74%)
損失トレード:
426 (23.25%)
ベストトレード:
2 737.68 USD
最悪のトレード:
-3 447.93 USD
総利益:
278 328.20 USD (81 466 pips)
総損失:
-217 986.46 USD (54 541 pips)
最大連続の勝ち:
22 (4 164.26 USD)
最大連続利益:
9 401.02 USD (14)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
5.27%
最大入金額:
13.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
972 (53.06%)
短いトレード:
860 (46.94%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
32.94 USD
平均利益:
197.96 USD
平均損失:
-511.71 USD
最大連続の負け:
5 (-4 373.87 USD)
最大連続損失:
-6 594.15 USD (3)
月間成長:
4.30%
年間予想:
52.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
702.88 USD
最大の:
10 502.14 USD (15.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.36% (10 167.39 USD)
エクイティによる:
8.90% (2 282.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD-ECN
|564
|EURUSD-ECN
|529
|USDJPY-ECN
|448
|GBPJPY-ECN
|200
|EURJPY-ECN
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD-ECN
|42K
|EURUSD-ECN
|9.5K
|USDJPY-ECN
|14K
|GBPJPY-ECN
|-2.3K
|EURJPY-ECN
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD-ECN
|12K
|EURUSD-ECN
|6.6K
|USDJPY-ECN
|8.5K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|EURJPY-ECN
|-397
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Best broker: https://shorturl.at/1X4cg
