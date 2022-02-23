- 자본
- 축소
트레이드:
2 022
이익 거래:
1 463 (72.35%)
손실 거래:
559 (27.65%)
최고의 거래:
1 025.82 USD
최악의 거래:
-383.05 USD
총 수익:
15 467.27 USD (246 190 pips)
총 손실:
-6 420.94 USD (213 120 pips)
연속 최대 이익:
28 (22.60 USD)
연속 최대 이익:
1 611.08 USD (13)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
58.75%
최대 입금량:
37.47%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.48
롱(주식매수):
952 (47.08%)
숏(주식차입매도):
1 070 (52.92%)
수익 요인:
2.41
기대수익:
4.47 USD
평균 이익:
10.57 USD
평균 손실:
-11.49 USD
연속 최대 손실:
7 (-172.58 USD)
연속 최대 손실:
-1 066.30 USD (4)
월별 성장률:
1.14%
연간 예측:
13.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.52 USD
최대한의:
1 066.30 USD (14.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.51% (1 066.30 USD)
자본금별:
50.22% (793.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1527
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDmicro
|26K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 025.82 USD
최악의 거래: -383 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +22.60 USD
연속 최대 손실: -172.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
