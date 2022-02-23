SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS eP v3 16186003
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
207 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 214%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 919
Bénéfice trades:
1 378 (71.80%)
Perte trades:
541 (28.19%)
Meilleure transaction:
1 025.82 USD
Pire transaction:
-383.05 USD
Bénéfice brut:
14 283.05 USD (235 437 pips)
Perte brute:
-6 131.69 USD (207 392 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (22.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 611.08 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
58.75%
Charge de dépôt maximale:
37.47%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
902 (47.00%)
Courts trades:
1 017 (53.00%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
4.25 USD
Bénéfice moyen:
10.37 USD
Perte moyenne:
-11.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-172.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 066.30 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
16.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.52 USD
Maximal:
1 066.30 USD (14.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.51% (1 066.30 USD)
Par fonds propres:
50.22% (793.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDmicro 1424
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDmicro 6.9K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDmicro 21K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 025.82 USD
Pire transaction: -383 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +22.60 USD
Perte consécutive maximale: -172.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Aucun avis
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.