- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 013
利益トレード:
1 456 (72.32%)
損失トレード:
557 (27.67%)
ベストトレード:
1 025.82 USD
最悪のトレード:
-383.05 USD
総利益:
15 407.55 USD (245 105 pips)
総損失:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
最大連続の勝ち:
28 (22.60 USD)
最大連続利益:
1 611.08 USD (13)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
58.75%
最大入金額:
37.47%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.43
長いトレード:
945 (46.94%)
短いトレード:
1 068 (53.06%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
4.47 USD
平均利益:
10.58 USD
平均損失:
-11.52 USD
最大連続の負け:
7 (-172.58 USD)
最大連続損失:
-1 066.30 USD (4)
月間成長:
0.98%
年間予想:
11.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.52 USD
最大の:
1 066.30 USD (14.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.51% (1 066.30 USD)
エクイティによる:
50.22% (793.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 025.82 USD
最悪のトレード: -383 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.60 USD
最大連続損失: -172.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
30 USD/月
231%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
220
100%
2 013
72%
59%
2.40
4.47
USD
USD
50%
1:500