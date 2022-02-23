- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 013
Прибыльных трейдов:
1 456 (72.32%)
Убыточных трейдов:
557 (27.67%)
Лучший трейд:
1 025.82 USD
Худший трейд:
-383.05 USD
Общая прибыль:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Общий убыток:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (22.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 611.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
58.75%
Макс. загрузка депозита:
37.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
945 (46.94%)
Коротких трейдов:
1 068 (53.06%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-11.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-172.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 066.30 USD (4)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 USD
Максимальная:
1 066.30 USD (14.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.51% (1 066.30 USD)
По эквити:
50.22% (793.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 025.82 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.60 USD
Макс. убыток в серии: -172.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
