Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
220 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 231%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 013
Прибыльных трейдов:
1 456 (72.32%)
Убыточных трейдов:
557 (27.67%)
Лучший трейд:
1 025.82 USD
Худший трейд:
-383.05 USD
Общая прибыль:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Общий убыток:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (22.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 611.08 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
58.75%
Макс. загрузка депозита:
37.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
945 (46.94%)
Коротких трейдов:
1 068 (53.06%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
4.47 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-11.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-172.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 066.30 USD (4)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 USD
Максимальная:
1 066.30 USD (14.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.51% (1 066.30 USD)
По эквити:
50.22% (793.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1518
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 7.8K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 25K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 025.82 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.60 USD
Макс. убыток в серии: -172.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Нет отзывов
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP v3 16186003
30 USD в месяц
231%
0
0
USD
16K
USD
220
100%
2 013
72%
59%
2.40
4.47
USD
50%
1:500
