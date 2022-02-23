- Crescimento
Negociações:
2 013
Negociações com lucro:
1 456 (72.32%)
Negociações com perda:
557 (27.67%)
Melhor negociação:
1 025.82 USD
Pior negociação:
-383.05 USD
Lucro bruto:
15 407.55 USD (245 105 pips)
Perda bruta:
-6 414.30 USD (212 917 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (22.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 611.08 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
58.75%
Depósito máximo carregado:
37.47%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.43
Negociações longas:
945 (46.94%)
Negociações curtas:
1 068 (53.06%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
4.47 USD
Lucro médio:
10.58 USD
Perda média:
-11.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-172.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 066.30 USD (4)
Crescimento mensal:
0.98%
Previsão anual:
11.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.52 USD
Máximo:
1 066.30 USD (14.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.51% (1 066.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.22% (793.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1518
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDmicro
|7.8K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDmicro
|25K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
